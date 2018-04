„Automobilisten voelen gestegen olieprijs”

De olieprijzen zijn deze maand flink gestegen en automobilisten beginnen dat te voelen. De benzineprijzen stegen mee waardoor een liter Euro95 aan een pomp aan de snelweg nu gemiddeld 1,73 euro kost. Dat berekende consumentencollectief United Consumers. Dat niveau werd sinds medio 2015 niet meer gehaald.

„De belangrijkste factor is de gestegen olieprijs”, zegt Paul van Selms van United Consumers. Die stijging is volgens hem voornamelijk toe te schrijven aan afspraken van een jaar geleden tussen olielanden om de productie te beperken, onder leiding van Saudi-Arabië. Daardoor schommelt de prijs per vat dit moment rond de 70 dollar.

Betere tijden breken voorlopig aan de pomp nog niet aan. Een daling van de olieprijzen is volgens United Consumers geenszins in zicht, doordat de vraag naar ruwe olie naar verwachting hoog blijft.

De prijs voor benzine in Nederland bestaat voor meer dan de helft uit belastingen. Volgens Selms speelden heffingen de afgelopen periode slechts een bescheiden rol. De accijns werd begin dit jaar weliswaar verhoogd met een inflatiecorrectie, maar dat scheelde minder dan een cent per liter.

Het duurst was benzine deze eeuw in oktober 2012. Een liter Euro95 kostte toen 1,89 euro aan de pomp. Dezelfde brandstof bereikte in december 2001 zijn laagste punt, toen een liter 1,05 euro kostte.