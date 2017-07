Automerk Volvo wordt elektrisch

Het Zweedse autobedrijf Volvo Cars gaat zich helemaal richten op elektrisch rijden. Vanaf 2019 stopt Volvo met wagens met uitsluitend verbrandingsmotoren en zal elke auto van een elektromotor worden voorzien.

Tussen 2019 en 2021 komt Volvo met vijf volledig elektrisch aangedreven auto’s naar buiten, waarvan twee modellen onder dochtermerk Polestar. Daarnaast wordt een reeks hybride modellen in de markt gezet. Volvo heeft zich ten doel gesteld om in 2025 minstens 1 miljoen elektrisch aangedreven auto’s te hebben verkocht.

Volvo had eerder al aangegeven meer in te zetten op elektrisch rijden, mede om luchtvervuiling tegen te gaan. Volvo is eigendom van het Chinese Geely Cars. In China is in de grote steden vaak sprake van ernstige vervuiling dus Volvo kan met name op die markt met elektrisch rijden fors inspelen op de grote vraag naar schoner vervoer.