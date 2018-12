Automakers vooruit op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen aan de laatste sessie van de week begonnen. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van de Aziatische en Europese beurzen, na tegenvallende cijfers over de Chinese economie. Automakers als General Motors (GM) en Ford Motor stonden wel bij de winnaars. Dit na bemoedigende berichten met betrekking tot de handelsvete met China.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,1 procent lager tot 24.327 punten. De brede S&P 500 verloor eveneens 1,1 procent tot 2621 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 1,5 procent tot 6966 punten.

Dat China aankondigde de strafheffing op auto’s van Amerikaanse makelij voor een periode van drie maanden te zullen opheffen, gaf de koersen van automakers een impuls. GM en Ford Motor wonnen tot 1,5 procent.

De tegenvallende groeicijfers uit China zetten wel weer druk op de koersen van bedrijven die gevoelig zijn voor een tragere wereldeconomie. Zo leverden vliegtuigbouwer Boeing en machinefabrikant Caterpillar in de openingsminuten tot 0,9 procent in.