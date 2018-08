Automakers stuwen Japanse beurs

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw met winst geëindigd. Het handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en Mexico zorgde voor optimisme. Vooral de Japanse automakers die fabrieken hebben in Mexico waren in trek. Elders in het Verre Oosten gingen de meeste beurzen eveneens omhoog.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio sloot 0,1 procent hoger op 22.813,47 punten. De Japanse hoofdindex bereikte daarmee het hoogste niveau in elf weken tijd en steeg even tot boven de 23.000 punten. Toyota, Nissan en Honda dikten tot 1,3 procent aan. Toyota liet tevens weten opnieuw geld te steken in taxi-app Uber. De makers van auto-onderdelen werden ook hoger gezet. Denso, Aisin Seiki en Jtekt kregen er tot 2,3 procent bij.

In China namen beleggers wat gas terug na de sterke koerswinsten een dag eerder. In Shanghai verloor de beurs 0,1 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent hoger. China heeft officieel een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tegen de Verenigde Staten vanwege de ingestelde Amerikaanse importheffingen. De Kospi in Seoul steeg 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent.