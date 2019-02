Automaker Peugeot gaat naar Noord-Amerika

PSA Peugeot Citroën gaat zijn auto’s van het merk Peugeot opnieuw verkopen in de Verenigde Staten en Canada. Dat kondigde topman Carlos Tavares van de Franse autofabrikant aan bij de presentatie van de jaarcijfers. Noord-Amerikaanse liefhebbers van Peugeot moeten nog wel even geduld hebben, de verkoop begint pas in 2026.

Behalve de terugkeer van Peugeot in Noord-Amerika gaat het bedrijf met Citroën de Indiase markt op en brengt het Opel naar Rusland. Doel is om minder afhankelijk te worden van Europa. De autoverkopen buiten Europa moeten over drie jaar al de helft meer zijn dan afgelopen jaar.

De gang naar nieuwe markten en de terugkeer op oude markten is onderdeel van het strategisch plan. Volgens dat plan wil PSA in 2021 ook de helft van zijn modellen in een geëlektrificeerde versie (hybride of volledig elektrisch) op de markt brengen. In 2025 moet er van alle modellen een dergelijke versie zijn.

De omzet van PSA groeide vorig jaar met bijna 19 procent tot 74 miljard euro. Onder de streep hield de automaker daar 3,3 miljard euro van over, tegen 2,3 miljard euro een jaar eerder.