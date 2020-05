‘Automaker Nissan mikt in nieuwe strategie op VS, China en Japan’

De Japanse automaker Nissan wil zich in de toekomst meer richten op thuisland Japan en ’s werelds grootste automarkten China en de Verenigde Staten. Dat meldde persbureau Reuters op basis van ingewijden. Onderdeel van de nieuwe strategie is ook een gedeeltelijke terugtrekking uit Europa.

Volgens de bronnen wordt de nieuwe strategie op 28 mei gepresenteerd. Het plan gaat in tegen het eerdere idee van oud-topman Carlos Ghosn die juist wereldwijde expansie van het merk wilde. In het driejarenplan gaat de aandacht verder uit naar het verbeteren van de winstgevendheid en het aanhalen van de banden met dealers.

De strategie lijkt er ook op gericht om de concurrentie met partners Mitsubishi en Renault te verminderen en de samenwerking uit te breiden. Zo gaat Nissan met Mitsubishi aan de slag met plug-in technologie. Daarbij ligt voor Mitsubishi vooral een rol weggelegd in kleinere markten in Azië, anders dan China en Japan. Het Franse merk Renault zou zich juist op elektrificatie in Europa gaan richten. Nissan zal proberen zijn aanwezigheid in Europa te behouden door in te zetten op zijn cross-over SUV’s Qashqai en Juke.

Het afronden van de strategie wordt bemoeilijkt door de coronacrisis. De maatregelen om de verspreiding van het virus te voorkomen zitten onder meer de verkopen van auto’s dwars.