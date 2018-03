Automaker GM schrapt 5000 banen in Zuid-Korea

De Amerikaanse automaker General Motors (GM) gaat bij zijn divisie in Zuid-Korea circa 5000 banen schrappen. Dat betekent dat 30 procent van de medewerkers in het land hun baan verliest. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van persbureau Reuters.

Het plan behelst onder meer de sluiting van de fabriek in Gunsan die 2000 medewerkers telt. GM wil de productie in het land op niveau houden, maar alleen als de Zuid-Koreaanse regering bereid is 2,8 miljard dollar te investeren. Jaarlijks worden door GM in Korea bijna 500.000 auto’s gemaakt.

Momenteel wordt door GM, dat voor 77 procent eigenaar is van GM Korea, overleg gevoerd met de regering. Op termijn wil GM wel weer extra mensen aannemen. In tien jaar tijd gaat het om 1100 arbeidsplaatsen. GM wil onder meer twee nieuwe sportieve terreinwagens gaan bouwen in Zuid-Korea. Verder zetten de Amerikanen in op de productie van motoren voor compacte auto’s.