Automaker BMW rekent ook dit jaar op recordverkopen

Automaker BMW wil niets weten van een malaise in de auto-industrie. De automaker verwacht ook dit jaar nieuwe verkooprecords, na recordjaar 2019. Pieter Nota, bij BMW verantwoordelijk voor de verkoopactiviteiten, zegt met vertrouwen vooruit te kijken.

De optimistische toon van de Nederlander staat haaks op het algehele sentiment in de industrie. In 2019 zullen de autoverkopen in China voor het tweede jaar op rij zijn gedaald. Verder is het ook wachten op de Europese cijfers, die naar verwachting een soortgelijk beeld zullen laten zien.

BMW verkocht op zijn beurt vorig jaar ruim 2,5 miljoen BMW’s Mini’s en Rolls-Royces, hetgeen een stijging met 1,2 procent op jaarbasis betekende. De reddingsboei voor BMW zijn de SUV’s in het duurdere segment zoals de X7 en de M8. De automaker wil de verkopen van deze modellen tegen 2020 hebben verdubbeld ten opzichte van de verkopen in 2018. Verdere details over de autoverkopen geeft BMW op 10 januari.

Net als sectorgenoten moet BMW een evenwicht zien te vinden tussen de afhankelijkheid van verbrandingsmotoren en de verschuiving naar elektrische auto’s. Daarnaast verwacht Brussel van automakers sinds dit jaar een duidelijke inspanning om de uitstoot te verminderen, anders volgen boetes. De regels worden volgend jaar verder aangescherpt.