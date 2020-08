Automaker BMW flink geraakt door coronacrisis

De Duitse automaker BMW heeft afgelopen kwartaal voor het eerst sinds 2009 een operationeel kwartaalverlies in de boeken gezet. De onderneming werd opnieuw hard geraakt door de coronacrisis die de verkopen van auto’s wereldwijd dwarszit. Vooral in Europa is de vraag naar auto’s minder geworden door tijdelijk gesloten fabrieken en showrooms.

BMW sloot het tweede kwartaal af met een 22,3 procent lagere omzet van 19,9 miljard euro. Daarbij schreef de automaker een operationeel verlies (ebit) van 666 miljoen euro. Een jaar terug was nog sprake van een operationele winst van 2,2 miljard euro. Onder de streep kwam BMW dit keer 212 miljoen euro tekort, waar een jaar terug een nettowinst van 1,5 miljard euro werd geboekt.

De autoverkopen van BMW, een belangrijke maatstaf die door marktkenners nauwlettend in de gaten wordt gehouden, daalden het afgelopen half jaar met bijna een kwart naar 962,575. In Europa, Duitsland en de Verenigde Staten kelderde de vraag het hardst, rond de 30 procent. In China, waar in het eerste kwartaal juist de grootste daling in verkopen plaatsvond, verbeterde de vraag vanaf april aanzienlijk. Uiteindelijk daalde daar de autoverkoop met ‘slechts’ 6 procent in het eerste half jaar.

BMW houdt ondanks het verlies vast aan de verwachting van een brutowinstmarge tussen 0 en 3 procent voor de Automotive-tak in het volledige jaar. Ook wil het bedrijf blijven investeren in innovatie en ontwikkeling en telt daar tot 2025 meer dan 30 miljard euro voor neer.