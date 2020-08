Autodealergroep Stern gaat gebukt onder de crisis

De grote Nederlandse autodealergroep Stern heeft financieel een stevige klap gekregen door de coronacrisis. De omzet zakte in de eerste helft van het jaar behoorlijk en er ging een miljoenenverlies in de boeken, waar vorig jaar nog sprake was van winst.

Tijdens de lockdown in Nederland heeft Stern veel minder auto’s aan de man kunnen brengen. In het tweede kwartaal was de zakelijke markt zo goed als weggevallen, waardoor de afzet van nieuwe auto’s in totaal halveerde. Ook gebruikte auto’s werden in april en mei veel minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. In juni was wel weer sprake van duidelijk herstel in de afzet van tweedehandsjes.

Alles bij elkaar schreef Stern over het eerste halfjaar een omzet van 382 miljoen euro. Dat komt neer op een daling op jaarbasis met 12,5 procent.

Onder de streep kwam Stern circa 19 miljoen euro tekort. Het resultaat werd omlaaggetrokken door een zogeheten afboeking op goodwill van 20 miljoen euro. Die boekhoudkundige ingreep betreft een aanpassing van de waarde waarvoor bepaalde onderdelen op de balans staan. Stern heeft daarin gesneden omdat de verwachtingen voor de winstgevendheid van de onderdelen door de crisis minder gunstig zijn geworden.

„De huidige omstandigheden zijn ongekend”, zegt directievoorzitter Henk van der Kwast, al moet hij wel toegeven dat de NOW-steun van de overheid erger heeft voorkomen bij Stern. Toch is de topman niet pessimistisch. „Onze inschatting is dat de negatieve invloed van Covid-19 op de toekomstige bedrijfsresultaten van Dealergroep Stern uiteindelijk beperkt is.” Van der Kwast vertrouwt op een fors resultaatherstel bij de dealergroep.

Tot een concrete prognose komt het beursgenoteerde bedrijf evenwel niet. Door de onzekerheid rond de verdere ontwikkeling van de coronapandemie is het volgens Stern niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de resultaten in de tweede helft van het jaar. Ook houdt het bedrijf er rekening mee dat de negatieve invloed van Covid-19 op de bedrijfsresultaten nog wel enige tijd kan voortduren.