Autoconcern GM positief over winst

Autoconcern General Motors (GM) is positief gestemd over de winstgevendheid. Het Amerikaanse bedrijf denkt dat de winst in 2018 hoger zal uitvallen dan verwacht en denkt dat dit jaar een verdere winststijging te zien zal zijn.

Volgens GM wordt de winstgevendheid geholpen door een recent aangekondigde herstructurering waarbij duizenden banen verdwijnen en fabrieken worden gesloten. Daardoor worden kosten bespaard. Verder doet het bedrijf goede zaken met de verkoop van duurdere pick-uptrucks die hogere winstmarges bieden.

GM denkt dat de Amerikaanse automarkt dit jaar sterk blijft, al zal de totale verkoop waarschijnlijk wel wat minder hoog zijn dan vorig jaar. De Chinese automarkt zal ongeveer vergelijkbaar zijn met 2018, al daalt de winstgevendheid daar licht, aldus GM.