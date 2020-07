Autoconcern Daimler snijdt in werktijd en schrapt bonussen

Het Duitse autoconcern Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, verkort de werktijden voor Duitse werknemers en schrapt de bonussen voor dit jaar vanwege de coronacrisis. Het bedrijf heeft daarover overeenstemming bereikt met vertegenwoordigers van het personeel en de vakbonden. De maatregelen moeten gedwongen ontslagen voorkomen.

Duitse werknemers van Daimler gaan vanaf oktober voor een jaar lang twee uur per week minder werken, zonder compensatie. Het hoofd van de ondernemingsraad van het concern zei dat er nu tot 2030 baangarantie is. De details moeten de komende weken uitgewerkt gaan worden. Concrete cijfers over voor hoeveel werknemers de maatregelen gaan gelden zijn niet bekend.

Voor de uitbraak van de crisis kondigde Daimler nog aan 10.000 banen te gaan schrappen en er wordt gespeculeerd dat er nog duizenden arbeidsplaatsen extra kunnen vervallen bij de onderneming. Vorige week werd nog bekend dat het bedrijf in het tweede kwartaal een verlies van bijna 2 miljard euro heeft geleden door de crisis.