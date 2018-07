Autobranche betreurt Europese staaltarieven

De autobranche is niet blij met de Europese importheffingen op staal. De Europese Commissie gaf woensdag groen licht voor voorlopige tegenmaatregelen op Amerikaanse invoertarieven, die de import van staal naar de EU moeten inperken. Volgens autobranchevereniging ACEA zal de heffing nadelig uitpakken voor Europese automakers.

Brussel gaf een klap op heffingen van 25 procent op verschillende producten. De tarieven gelden voor al het extra staal dat Europa wordt binnengevoerd, bovenop de gemiddelde staalinvoer van de afgelopen drie jaar. Daarbij geldt volgens de documenten wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Landen en bedrijven hebben nu een paar maanden de tijd om commentaar te geven op de maatregelen. Begin volgend jaar moeten definitieve regels van kracht worden.

De autobranche is onder meer bezorgd over de concurrentiepositie. De maatregelen zullen volgens ACEA zorgen voor prijsstijgingen, zeker omdat de vraag naar staal in de sector stijgt en de Europese capaciteit niet voldoet.