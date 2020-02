Autobouwers Toyota en Honda stellen fabrieken China weer open

De Japanse autobouwers Toyota en Honda willen hun fabrieken in China volgende week weer openen. De vestigingen moesten eerder nog worden gesloten vanwege de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Medewerkers van Toyota in China die niet bij de assemblage van auto’s betrokken zijn, gaan begin volgende al week weer aan de slag. Toyota wil zijn productie opstarten „zodra het veilig is en de situatie voldoende onder controle is”. Naar verwachting gaan de lopende banden in de Chinese fabrieken van het bedrijf op 17 februari weer draaien.

Branchegenoot Honda streeft ernaar zijn productielocatie in de provincie Hubei, het epicentrum van de virusuitbraak, volgende week vrijdag te heropenen. De week daarop kan de productie van auto’s en motorfietsen waarschijnlijk hervat worden, denkt het bedrijf.

Autoconcerns met fabrieken buiten China voelen vooral de gevolgen van het Wuhan-virus door tekorten aan onderdelen. Hyundai schortte daardoor zijn productie in Zuid-Korea op. Het Japanse Suzuki kampt ook met tekorten aan componenten en onderzoekt mogelijkheden om deze buiten China te bestellen.

De perikelen in de Chinese auto-industrie komen op een lastige tijd voor autoproducenten. De sector worstelt al met afzwakkende vraag naar voertuigen,vanwege de overgang naar andere energiebronnen en zelfrijdende auto’s. Daarnaast zit de onzekere situatie in de internationale handel meerdere producenten dwars. Daarbovenop komt nog een daling in de autoverkopen in China, een belangrijke groeimarkt. Honda en Suzuki meldden vrijdag dat hun winst in het afgelopen kwartaal lager uitviel.