Autobouwer Volvo verwacht sterk herstel in komend halfjaar

Autobouwer Volvo verwacht een sterk herstel in tweede helft van 2020. Het Zweedse bedrijf, dat in handen is van het Chinese concern Geely, draaide in de eerste helft van het jaar 14 procent minder omzet door de impact van de coronacrisis.

Als de markt zich blijft herstellen zoals Volvo verwacht, rekent het bedrijf erop dat in de tweede helft van het jaar ongeveer evenveel auto’s worden verkocht als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme fabriek in Torslanda, bij Göteborg, lag in het eerste halfjaar een paar weken stil wegens de uitbraak van het coronavirus.

De omzet van Volvo Cars kwam uit op 112 miljard Zweedse kroon (10,9 miljard euro). In de eerste helft van het jaar werd 969 miljoen Zweedse kroon verlies gemaakt.