Autobedrijven verkopen recordaantal occasions

De verkoop van tweedehands auto’s bij autobedrijven groeit gestaag door. De branche heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar een recordaantal occasions van de hand gedaan, terwijl de handel in gebruikte auto’s tussen particulieren juist op een dieptepunt is beland.

Volgens brancheorganisatie Bovag verkochten autobedrijven in negen maanden in totaal 955.958 tweedehands personenwagens. Dat is 1,8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Particulieren onderling verhandelden dit jaar met 512.032 stuks juist 10,9 procent minder occasions dan in de maanden januari tot met september vorig jaar.

Ondanks de opkomst van digitale advertentiemogelijkheden daalt de particuliere handel eigenlijk al jaren, weet Bovag. Bij autobedrijven is juist sprake van een groeiende markt. De brancheorganisatie maakt hieruit op dat autokopers steeds meer op zoek zijn naar een professionele garagehouder, in plaats van op jacht te gaan naar een koopje bij een particulier. „Auto’s worden technisch alsmaar complexer en dan is het zaak terug te kunnen vallen op een expert en op sluitende garanties.”