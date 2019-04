Autobedrijf Stern wijst ongevraagd bod af

Autobedrijf Stern heeft een ongevraagd overnamebod gekregen en afgewezen. Het bestuur van de onderneming besloot na bestudering dat er niet genoeg basis is om in gesprek te gaan met de bieder.

Welk bedrijf het bod heeft gedaan, maakte Stern vrijdag niet bekend. Ook de prijs die de bieder voor Stern wilde neerleggen, houdt het autobedrijf voor zich. Een woordvoerder wilde desgevraagd geen extra toelichting geven. „Wat wij kunnen aangeven, staat in de persverklaring”, zo zei hij.

Stern is een van de grootste autobedrijven van Nederland. De onderneming deed onlangs zijn leasetak van de hand. Het aandeel Stern maakte vrijdag na de aankondiging van het bedrijf een koerssprong van bijna 9 procent. Daarvoor had het aandeel de hele dag licht in de min gestaan.