Autobedrijf Stern beboet voor fraude met Europese subsidies

Autodealergroep Stern heeft een boete van 200.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie krijgt het beursgenoteerde bedrijf de straf vanwege fraude met Europese subsidies.

Het onderzoek startte naar aanleiding van een melding van een ex-werknemer van Stern over mogelijke misstanden bij de aanvraag van subsidies van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het OM verwijt Stern valsheid in geschrift bij het opmaken van de administratie die noodzakelijk was voor de aanvraag en verantwoording van de subsidies.

De subsidieregeling is bedoeld om opleiding van personeel te stimuleren en voor de aanvragen van de subsidie gelden allerlei regels. Bij Stern werden de bijbehorende documenten, waaronder aanwezigheidslijsten bij betreffende cursussen, door cursisten en trainers veelal achteraf ingevuld en afgetekend. Volgens het OM gebeurde het zo dat er informatie in de stukken kwam te staan, waarvan men wist dat die vermoedelijk niet klopte. Ook zou er in een aantal gevallen zijn gesjoemeld met handtekeningen van cursisten en werknemers.

Inmiddels heeft Stern aan het OM laten weten in het vervolg af te zien van het aanvragen van dergelijke subsidies. De boete is al betaald.

Stern telt ongeveer 75 vestingen en heeft zo’n 1700 mensen in dienst. Daarmee is het een van de grootste autobedrijven van Nederland. De onderneming heeft sinds 2000 een beursnotering en biedt naast automerken als Mercedes-Benz, Renault, Nissan, Ford ook aanvullende diensten als verhuur, schadeherstel en bedrijfswageninrichting.