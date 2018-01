Auto van de toekomst rijdt op data

Chauffeur Daniel is er niet bang voor dat zijn Uber-taxi straks zelfstandig door de straten van Las Vegas rijdt zonder dat er iemand achter het stuur zit. Hij grijnst: „Het duurt nog jaren voor dat kan.” De dame op de achterbank moet er niet aan denken: „Geloof maar niet dat ik er ooit in stap.”

Intussen zit het verkeer op Sands Avenue muurvast. Het lijkt of de 180.000 bezoekers van de Consumer Electronics Show (CES) –de technologiebeurs die deze week in de Amerikaanse stad wordt gehouden– allemaal met de auto zijn gekomen.

„Dat is juist een van de redenen om zelfrijdende auto’s te ontwikkelen, het tegengaan van de verkeersdrukte”, zegt Rick Snyder, gouverneur van de staat Michigan. De gouverneur kreeg bij zijn bezoek aan de beurs diverse proefritjes aangeboden. Michigan, in het noordoosten van de VS, staat bekend om zijn automobielindustrie. Het is de thuishaven van Ford, General Motors en Chrysler en het is nog steeds de staat waar de meeste auto’s en trucks van de band rollen. Maar nu auto’s zich geleidelijk ontwikkelen tot vierwielige transportrobots, dreigt er concurrentie vanuit de andere kant van de VS: Silicon Valley, in Californië. Of misschien zelfs van de andere kant van de oceaan, China, waar klanten niet bang zijn voor zelfrijdende auto’s en waar de verkeersproblemen in de grote steden nog ernstiger zijn dan in Las Vegas.

Je hebt straks geen auto, maar je gebruikt er een

Gouverneur Snyder denkt dat zelfrijdende auto’s een oplossing gaan vormen voor de verkeersdrukte doordat verkeersstromen beter op elkaar worden afgestemd. Of anders maken ze het je mogelijk om onderweg je werk te doen omdat er geen chauffeur meer nodig is. „Als je iedere dag in de file staat, wil je liever werken terwijl je in de auto zit. Dat doen mensen nu ook wel, maar dan wordt het legaal.”

Veiligheid

Een ander veelgenoemd argument voor de zelfrijdende auto is dat die de verkeersveiligheid sterk vergroot. „Elke dag komen er in China meer dan 500 mensen om het leven door auto-ongevallen en wereldwijd zelfs meer dan 1 miljoen per jaar”, zegt Ya-Qin Zhang, de topman van Baidu, de Chinese evenknie van Google. „Van die ongevallen wordt 90 procent veroorzaakt door menselijke fouten. De technologie van zelfrijdende auto’s kan dat met een factor tien verminderen, op de lange termijn zelfs nog meer.”

Veiligheid van autonome voertuigen, zoals de auto’s genoemd worden, is een van de belangrijkste thema’s op de CES. Dat vraagt inderdaad om een ander soort technologie dan airbags en kreukelzones. De tientallen autonome auto’s die deze week door Las Vegas reden, zijn rondom uitgerust met camera’s en sensoren. De kwaliteit daarvan wordt steeds hoger, zodat de auto al een halve kilometer van tevoren een stoplicht ziet en de afstand tot zijn voorganger tot op 2 centimeter nauwkeurig kan bepalen.

Voor de verwerking van al die informatie zijn snelle grafische processoren nodig en dat verklaart waarom chipfabrikanten als Intel en Nvidia in een felle concurrentiestrijd verwikkeld zijn. Intel heeft becijferd dat de verschillende sensoren van één auto in anderhalf uur tijd –de gemiddelde reistijd op een dag– 4 terabyte aan informatie produceren, evenveel als 3000 internetgebruikers. „Data zijn de nieuwe olie voor de auto van de toekomst”, zegt Inteltopman Brian Krzanich.

Android

Dat verklaart ook de belangstelling van Baidu voor de zelfrijdende auto’s. De Chinese zoekmachine heeft 45.000 werknemers en hoort bij de grootste internetbedrijven ter wereld. Baidu biedt de auto-industrie een gratis besturingssysteem aan, Apollo: open software waar alle toeleveranciers gebruik van kunnen maken. In ruil daarvoor gebruikt Baidu de datastroom om van te leren en de software snel te kunnen aanpassen, bijvoorbeeld om de routekaart te verbeteren.

Topman Zhang: „De zelfrijdende auto’s zullen in het begin fouten maken bij onverwachte omstandigheden. Maar wat die eerste auto’s ervan leren, wordt automatisch doorgestuurd naar al die volgende. Dat is een groot verschil met de huidige auto’s.”

De open benadering van Baidu lijkt dus precies op de manier waarop Google het besturingssysteem Android groot gemaakt heeft. Klopt, zegt Zhang. „Wij willen de Android worden van de auto van de toekomst.”

Michigan zal eraan moeten wennen: data is de nieuwe olie, en de sjeik woont in China.