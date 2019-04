Auto gemiddeld elf jaar oud en grijs

Auto’s die in Nederland op de weg rijden zijn gemiddeld 11 jaar oud. Grijs is de meestvoorkomende kleur. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tien jaar geleden was een auto in Nederland in doorsnee 9 jaar oud. Ook toen was grijs de populairste kleur.

Volgens het CBS is momenteel circa een op de drie auto’s grijs. Na grijs, sinds 2005 de onbetwiste nummer één, kiezen bedrijven en consumenten het vaakst voor zwart en blauw. Rode en groene auto’s komen relatief gezien minder vaak voor. Was in 2003 nog 14 procent van de auto’s groen, vorig jaar was dit 4 procent. Bij rode auto’s daalde het percentage in die jaren van 19 naar 7.

Het aantal wegvoertuigen nam volgens het CBS vorig jaar verder toe. Begin dit jaar telde Nederland er 12,7 miljoen, 227.000 meer ten opzichte van een jaar eerder. Twee derde van het totaal betreft personenauto’s. Het ging om ruim 8,5 miljoen auto’s, een stijging van 1,9 procent. Van deze personenauto’s was 88 procent in handen van een particulier.

Het Nederlandse bedrijfsmotorenvoertuigenpark groeide met 3 procent tot 1,1 miljoen op 1 januari. Hiervan vormen bestelauto’s met ruim 900.000 de grootste groep.