Australische snoepjes met ‘racistische’ namen hernoemd

Voedselconcern Nestlé hernoemt twee prominente snoepjes in de Australische markt omdat de huidige namen racistische associaties oproepen. De namen van gelatinesnoepjes ‘Red skins’ en ‘Chicos’ zijn „uit de pas met de waarden van Nestlé”.

De snoepjes liggen al decennia onder de huidige namen in de Australische schappen en kregen eerder al een nieuwe verpakking. Red skins zaten tot die tijd in een wikkel met daarop de beeltenis van een indiaan met een tooi. De verpakking van Chico’s met chocoladesmaak toonde tot 2013 een zwarte baby in een overall. De nieuwe merknamen moeten nog worden bekendgemaakt. Maandag werd bekend dat Nestlé het Colombiaanse chocoladeschuimpje ‘Beso de Negra’ (kus van een zwarte vrouw) een nieuwe naam en een nieuw logo geeft.

De beslissingen van Nestlé volgen op een wereldwijd losgebarsten discussie over racisme. Die laaide op na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd tijdens zijn aanhouding door de politie in het Amerikaanse Minneapolis, eind mei.

Nestlé volgt andere grote levensmiddelenconcerns met zijn beslissing. Ontbijtwarenmerk Aunt Jemima en rijstmerk Uncle Ben’s krijgen ook nieuwe namen en logo’s nadat de eigenaren PepsiCo en Mars erkenden dat de huidige namen en beeldmerken racistische stereotyperingen bevatten.

In Nederland hernoemde HEMA de ‘moorkop’ in februari tot ‘chocoladebol’. De oude naam was „niet meer van deze tijd”, aldus de winkelketen. In 2006 veranderde Buys de naam van de ‘negerzoen’ om dezelfde reden in ‘zoen’.