„Australische bank plant kantoor Amsterdam”

De Australische bank Commonwealth Bank of Australia (CBA) wil een deel van zijn personeel in Londen naar Amsterdam verhuizen, schrijft de Britse krant Financial Times (FT). CBA wil daarmee een vestiging in de Europese Unie houden om na de brexit daar diensten te kunnen blijven aanbieden. Het zou gaan om vijftig banen.

Andere Australische banken kiezen volgens FT voor kantoren in Dublin en Frankfurt. Na de brexit behoort Groot-Brittannië zoals het zich nu laat aanzien niet meer tot de Europese interne markt. Banken die hun Europese bankenlicentie willen behouden, hebben dan een kantoor in een land binnen de Europese Unie nodig.