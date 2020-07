Australisch kaasmerk Coon verandert naam na racismeverwijten

Het Australische kaasmerk Coon gaat van naam veranderen na kritiek van antiracismedemonstranten. Het woord coon wordt ook gebruikt als scheldwoord voor mensen met een donkere huidskleur, en demonstranten noemen het merk aanstootgevend voor de oorspronkelijke bewoners van Australië. Het merk verzette zich eerder juist altijd tegen het veranderen van de merknaam, met als argument dat deze niets te maken heeft met racisme, maar afstamt van de kaasmaker Edward William Coon.

Het Canadese moederbedrijf Saputo verklaart vrijdag dat het de naam gaat veranderen „om te helpen racisme in de samenleving te voorkomen”. „We zijn allemaal verantwoordelijk om racisme in al zijn vormen uit te bannen, en denken dat dit een belangrijke stap is”, schreef het bedrijf in een verklaring. Wat de nieuwe naam wordt, is nog niet bekend.

Al vanaf 1999 streden activisten voor het veranderen van de naam, onder andere door klachten over het merk in te dienen bij de nationale mensenrechteninstelling van Australië.

Na weken van aanhoudende demonstraties tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten zijn een aantal bedrijven begonnen met het herzien van hun producten en ze te ontdoen van racistische kenmerken. Zo veranderde PepsiCo eerder om die reden de naam en logo van pannenkoekenmerk Aunt Jemima, gaat levensmiddelenreus Mars de naam en het logo van het merk Uncle Ben’s aanpassen, en haalde Nestlé de lekkernij Beso de Negra, negerzoen, uit het schap.