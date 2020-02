Australië-verwijzing Johnson verraste Von der Leyen

De opmerking van de Britse premier Boris Johnson bereid te zijn genoegen te nemen met dezelfde handelsdeal die Australië heeft met de EU „verraste” Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Europese Unie en Australië hebben geen handelsverdrag waardoor de WTO-regels gelden, zei ze in het Europees Parlement. „Als dat de Britse keuze is, is dat prima voor ons. Maar ik vind dat we ambitieuzer moeten zijn.”

Johnson zei vorige week ook een vrijhandelsdeal te willen zoals Canada en de EU die hebben. Von der Leyen gaf aan dat dergelijke verdragen duidelijke regels voor bedrijven bieden en standaarden verhogen. Zij herhaalde dat de EU bereid is een ambitieus vrijhandelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk te sluiten, zonder quota en heffingen, op voorwaarde van open en eerlijke concurrentie.

Dit is niet de tijd om de normen op het vlak van milieu, klimaat, gezondheid, arbeid en mededinging te verlagen, aldus de Duitse. Volgens haar is het een „wederzijds belang om die waarden hoog te houden”.

Ook de Kroatische staatssecretaris Nikolina Brnjac wees namens de lidstaten op het belang van een „gelijk speelveld”, en de handhaving daarvan. Zij benadrukte de beperkte tijd die er is om een akkoord te bereiken, aangezien Johnson dat nog dit jaar wil afronden.

Meerdere Europarlementariërs waarschuwden tegen „een race naar de bodem”. Sophie in’t Veld (D66) vroeg om een „krachtige” bescherming van persoonlijke gegevens en de rechten van de 3,5 miljoen EU-burgers in het VK. Derk Jan Eppink (Forum voor Democratie) pleitte voor „pragmatisme”.

De taskforce onder leiding van Michel Barnier is klaar om met de onderhandelingen te beginnen, zei Von der Leyen. De verwachting is dat de lidstaten hem op 25 februari een mandaat meegeven, waarna de gesprekken van start kunnen gaan.