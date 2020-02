Audi staakt productie elektrische SUV door problemen accu’s

Automaker Audi heeft de productie van zijn elektrische terreinwagen E-Tron voorlopig stilgelegd. Eerst moeten onder meer problemen met de levering van accu’s worden opgelost. De fabriek in Brussel, waar de auto’s worden gemaakt, blijft nog tot halverwege deze week dicht.

E-Tron is het eerste elektrische voertuig van Audi. Het model kampte al eerder met problemen. In 2019, kort na de introductie van de E-Tron op de markt, moest Audi de auto’s terugroepen. Het bleek dat de auto makkelijk in brand kon vliegen. Audi verkocht vorig jaar 26.400 stuks van zijn elektrische SUV.

Het automerk komt binnenkort met meer elektrische modellen, waaronder een sportievere versie van E-Tron en een krachtigere terreinwagen, de E-Tron GT. Probleemloze levering van die voertuigen wordt een belangrijke uitdaging voor de nieuwe topman van Audi. Markus Duesmann neemt in april de leiding bij het autoconcern over van de Nederlander Bram Schot.