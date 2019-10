Atos verliest topman en doet overname

Het Franse IT-bedrijf Atos verliest topman Thierry Breton. Hij is door Frankrijk voorgedragen als kandidaat voor de Europese Commissie. Atos kwam ook met kwartaalcijfers naar buiten én maakte bekend X-Perion Consulting over te nemen.

De functie van Breton wordt opgeknipt. Per 1 november neemt zijn vaste stand-in Élie Girard het stokje definitief over als topman. Bertrand Meunier wordt voorzitter van de raad van commissarissen.

Het overgenomen X-Perion is een Duits IT-consultancybedrijf dat zich richt op de energiemarkt. Welk bedrag met de deal gemoeid is, werd niet bekendgemaakt. Atos zag de omzet in het afgelopen kwartaal op vergelijkbare basis stijgen met 1,8 procent tot 2,8 miljard euro. Het bedrijf bevestigde zijn doelstellingen voor heel 2019.