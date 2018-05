AT&T heeft spijt van inhuren advocaat Trump

De topman van de Amerikaanse telecomreus AT&T is diep door het stof gegaan omdat zijn bedrijf de privéadvocaat van president Donald Trump had ingehuurd voor bepaalde adviezen. Dat was „een grote fout”, aldus topman Randall Stephenson. Ook heeft AT&T zijn belangrijkste lobbyist in Washington de laan uit gestuurd. Die was verantwoordelijk voor de misstap.

Onlangs kwam aan het licht dat het concern 600.000 dollar heeft betaald aan Essential Consultants, een bedrijf van Trumps advocaat Michael Cohen. De telecomreus wilde via Cohen te weten komen hoe Trumps regering dacht over onder meer mededingingsbeleid. AT&T wil fuseren met Time Warner, maar de Amerikaanse justitie probeert dat tegen te houden.

Cohen is bekend omdat hij pornoactrice Stormy Daniels zwijggeld heeft betaald zodat ze niet uit de school zou klappen over een affaire met Trump. Overigens is AT&T niet het enige bedrijf dat met Cohen in zee ging. Ook de Zwitserse farmaceut Novartis huurde hem in en betaalde zelfs 1,2 miljoen dollar. Een bedrijf van de Russische oligarch Viktor Vekselberg, die banden heeft met het Kremlin, maakte naar verluidt een half miljoen dollar over.