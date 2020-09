AstraZeneca: vaccin kan nog steeds klaar zijn voor eind 2020

Het vaccin tegen het coronavirus dat wordt ontwikkeld door de Brits-Zweedse farmaceut AstraZeneca en de Universiteit van Oxford kan nog steeds voor het einde van dit jaar klaar zijn, ondanks dat testen met het middel zijn stilgelegd vanwege medische problemen met een proefpersoon. Dat zei topman Pascal Soriot van AstraZeneca.

Woensdag werd bekend dat de vergevorderde proeven in het Verenigd Koninkrijk met een experimenteel vaccin zijn onderbroken in verband met mogelijke ongewenste bijeffecten bij een proefpersoon. Naar verluidt kreeg die persoon last van een ontsteking aan het ruggenmerg. Volgens Soriot is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is en moet eerst goed worden uitgezocht of dit door het vaccin komt, voordat de testen weer worden hervat. Hij kon niet zeggen hoe lang de onderbreking gaat duren.

Meerdere farmaceuten werken aan een mogelijk vaccin om besmetting met het coronavirus te voorkomen. AstraZeneca en Oxford zijn momenteel het verst in die ontwikkeling. Ze zitten in de zogenoemde klinische testfase 3. Dat is de laatste stap voordat toezichthouders moeten beslissen of een middel op de markt mag worden gebracht. Nederland en andere Europese landen hebben alvast miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.