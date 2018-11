Aston Martin optimistisch over verkopen

De Britse fabrikant van luxe auto’s Aston Martin Lagonda is optimistisch gestemd over zijn verkopen in heel 2018. Het bedrijf, dat in oktober naar de beurs in Londen ging, denkt dat de verkoop aan de bovenkant van de verwachte bandbreedte van 6200 tot 6400 auto’s zal uitkomen.

Aston Martin wijst op de goede vraag naar nieuwe modellen zoals de DB11 Volante en Vantage en groeiende verkopen in grote markten als China en de Verenigde Staten. Over de eerste negen maanden van dit jaar klom de verkoop met 22 procent tot 4075 sportwagens. In het derde kwartaal werden 1776 auto’s verkocht, een verdubbeling in vergelijking met een jaar eerder.

De omzet in het afgelopen kwartaal sprong op jaarbasis met 81 procent omhoog tot ruim 282 miljoen pond (324 miljoen euro) en het aangepaste bedrijfsresultaat lag met ruim 54 miljoen pond 93 procent hoger dan een jaar eerder.