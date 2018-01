„Aston Martin miljarden waard bij beursgang”

Maker van luxe auto’s Aston Martin wordt gewaardeerd op 5 miljard pond (5,7 miljard euro) als het later dit jaar mogelijk de stap naar de beurs in Londen zet. Dat meldden ingewijden die op de hoogte zijn van de plannen van het bedrijf.

Mocht Aston Martin daadwerkelijk een notering krijgen, dan volgt de onderneming het voorbeeld van concurrent Ferrari dat eerder op eigen benen werd gezet met een beursnotering. De automaker wil het geld dat eventueel wordt opgehaald gebruiken om verder te groeien en dan met name in het lucratieve segment van de sportieve terreinwagen. Vanaf 2019 rolt het nieuwe model DBX SUV van Aston Martin in een fabriek in Wales van de band.

Aston Martin wist afgelopen jaar voor het eerst sinds 2008 meer dan 5000 auto’s te verkopen. Het bedrijf verwacht een omzet van 840 miljoen pond in de boeken te zetten, waarbij het naar eigen zeggen winstgevender zal zijn dan eerder werd voorspeld.