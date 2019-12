Aston Martin: aandeelhouders staan achter ons

De belangrijkste aandeelhouders van Aston Martin zijn in een moeilijk jaar achter het bedrijf blijven staan en er zijn geen aanwijzingen dat zij hun belang van de hand willen doen. Dat zei topman Andy Palmer van de Britse maker van sportwagens als reactie op berichten dat de Canadese miljardair Lawrence Stroll zou willen instappen bij het bedrijf.

Over die geruchten wilde Palmer verder weinig kwijt. De topman gaf wel aan dat de automaker zijn schuldenlast moet terugbrengen, maar dat hij daarover niets te melden had.

Stroll zou een groep beleggers achter zich hebben gekregen om gezamenlijk een flink belang te nemen. De Canadees die rijk werd in de modewereld staat ook bekend om zijn voorliefde voor snelle auto’s. Zijn zoon Lance is een Formule 1-coureur bij het team Racing Point F1. Vader Stroll nam dat team over toen het toenmalige Force India failliet ging en later dat jaar werd zoon Lance als coureur vastgelegd.