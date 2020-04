Astma-medicijn en hamsteren geven omzet Sanofi steun

Farmaceut Sanofi heeft zijn omzet in de eerste drie maanden flink verhoogd. Daarbij profiteerde het Franse bedrijf onder meer van Europese consumenten die diabetesmedicijnen insloegen voor de coronalockdown. In de Verenigde Staten liep de verkoop van receptloze medicijnen flink op.

Verder deed ook de verkoop van het middel Dupixent het goed. Sanofi wil dat relatief nieuwe medicijn, dat onder meer bij astma en huidontstekingen kan worden gebruikt, nog in een reeks nieuwe landen introduceren. Ook zijn er mogelijk nog nieuwe aandoeningen waarvoor het middel goedgekeurd kan worden.

De totale verkopen van Sanofi kwamen uit op een kleine 9 miljard euro. Dat betekent een stijging van 6,9 procent op jaarbasis. De nettowinst bedroeg 2 miljard euro, een toename van 16,1 procent.

Sanofi ging in de afgelopen maanden drie samenwerkingsverbanden aan om een vaccin tegen het coronavirus te ontwikkelen. Ook test het bedrijf of het middel Kevzara helpt tegen Covid-19 en werkte het bedrijf mee aan het opzetten van tests om te kijken of het door president Donald Trump geprezen middel hydroxychloroquine werkt.