ASR zet zich schrap voor turbulenter 2018

Verzekeraar ASR heeft een goed jaar achter de rug, met gunstige omstandigheden op de financiële markten en met name in de eerste jaarhelft betrekkelijk weinig grote schades. Met de zware storm op 18 januari en de recente onrust op de beurzen is 2018 een stuk turbulenter begonnen. Maar het bedrijf staat er sterk genoeg voor om klappen op te vangen, verzekert topman Jos Baeten.

ASR boekte vorig jaar een nettowinst van 906 miljoen euro, ruim een derde meer dan in 2016. Het operationeel resultaat ging met ruim een zesde omhoog naar 729 miljoen euro. De kapitaalbuffer, berekend volgens de Europese normen (Solvency II), komt na uitbetaling van een kleine 230 miljoen euro aan dividend op 196 procent. Eind 2016 was dat 189 procent.

De solvabiliteit ligt daarmee zeer ruim boven de norm van 160 procent die ASR zelf hanteert. Maar gezien de toegenomen onzekerheid op de financiële markten is dat geen overbodige luxe, vindt Baeten. „Het hebben van buffers is het grootste goed. Die zorgen ervoor dat klanten niet wakker hoeven te liggen.”

Daarnaast wil ASR geld achter de hand hebben voor als zich kansen voordoen op kleine tot middelgrote overnames. Zo kon afgelopen jaar branchegenoot Generali Nederland worden ingelijfd.

De storm die vorig jaar het land grotendeels lamlegde kost ASR naar schatting 30 miljoen euro. Dat past volgens Baeten binnen het ‘budget’ dat de verzekeraar standaard inruimt voor stormschades. „Zulke gebeurtenissen moeten er af en toe zijn”, relativeert de topman. „Ze laten zien waarvoor je er bent als verzekeraar.”

ASR ziet in het forse schadebedrag nog geen aanleiding om naar de premies te gaan kijken. „Maar we zien wel dat door klimaatverandering weergerelateerde schades frequenter en hoger zijn”, waarschuwt Baeten. „Als we niets doen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft dat uiteindelijk wel gevolgen voor de premies.”

Net als veel branchegenoten gaat ASR ervan uit dat de aantrekkende inflatie zich de komende tijd zal vertalen in geleidelijk oplopende rentes. Dat gaat wel gepaard met grotere koersschommelingen op de aandelenmarkten.