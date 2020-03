ASR wil klanten tegemoetkomen in coronacrisis

UTRECHT (ANP).Verzekeraar ASR wil klanten die in de problemen komen door de coronacrisis in bepaalde gevallen te hulp schieten. Het bedrijf zal dan met de klant kijken naar oplossingen als het tijdelijk stopzetten van de betaling voor de hypotheek of verzekeringspremie.

Eerder beloofde de banken- en verzekeringsbranche al coulance als klanten door de coronamaatregelen in de problemen komen. ABN AMRO liet ook weten coulance te betrachten richting klanten met een hypotheek. ING zegt al langer maatwerk te bieden als klanten om wat voor reden dan ook in de problemen komen.

ASR maakte verder bekend het thuiswerken in principe te verlengen tot 1 juni. Als de overheid eerder bepaalt dat de maatregelen kunnen worden opgeheven en de verzekeraar dat zelf ook verantwoord vindt, gaan de kantoren mogelijk sneller weer open.