ASR rondt overname Generali Nederland af

Verzekeraar ASR heeft de overname van branchegenoot Generali Nederland afgerond. Aan alle voorwaarden die aan de overname gesteld waren is voldaan, zoals de verklaring van geen bezwaar van De Nederlandsche Bank (DNB) en de goedkeuring van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Generali Nederland telt 350 medewerkers en biedt net als ASR zowel schade- als levensverzekeringen aan. Het onderdeel was vorig jaar goed voor een omzet van 379 miljoen euro. De in september aangekondigde overname kost ASR in totaal zo’n 200 miljoen euro. Daarvan gaat 143 miljoen euro naar Generali, de rest wordt aangewend voor het versterken van de kapitaalbuffer van het nieuwe dochterbedrijf.

ASR sluit het hoofdkantoor van Generali in Diemen. In de loop van dit jaar trekken de werknemers van Generali in bij ASR. Daarbij sluit de verzekeraar gedwongen ontslagen niet uit.