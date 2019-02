ASR pareert onrust op beurzen met vastgoed

ASR heeft de flinke koersdalingen op de aandelenbeurzen eind vorig jaar gepareerd door meer in vastgoed te beleggen. Volgens topman Jos Baeten heeft de verzekeraar honderden miljoenen euro’s weggetrokken uit zijn aandelenportefeuille en die vervolgens gestoken in stenen.

„Of er nu een brexit komt of niet, er is een groot tekort aan Nederlandse huurwoningen, dus dat is dan een goede beleggingscategorie”, stelt de bestuursvoorzitter. Mede dankzij die beleggingsstrategie heeft ASR vorig jaar een sterk operationeel resultaat neergezet. De verzekeraar profiteerde tevens van de overname van branchegenoot Generali Nederland. Daarmee werd de impact van de grote januaristorm van vorig jaar ruimschootschots gecompenseerd.

De operationele jaarwinst eindigde 2 procent boven die uit het recordjaar 2017, op 742 miljoen euro. De storm die in januari vorig jaar over het land raasde drukte met 30 miljoen euro op de prestaties. Daar stonden weer betere resultaten in andere delen van het bedrijf tegenover. De begin vorig jaar ingelijfde activiteiten van Generali hielpen het resultaat met 40 miljoen euro vooruit.

Het voorgestelde dividend stijgt met bijna 7 procent naar 245 miljoen euro, wat volgens de verzekeraar vertrouwen moet geven in het vooruitzicht voor 2019. ASR doet geen concrete voorspellingen voor de komende periode. Maar Baeten heeft wel de indruk dat het bedrijf er goed voor staat, onvoorziene weersomstandigheden daargelaten. De kapitaalbuffer (Solvency II) verbeterde tot 197 procent na het voorgestelde dividend.

Onder de streep hield ASR vorig jaar overigens wel minder geld over, vooral omdat in het voorgaande jaar nog werd geprofiteerd van een eenmalige beleggingswinst. Het nettoresultaat daalde van 906 miljoen euro in 2017 naar 655 miljoen euro.

ASR is verder al een tijdje geïnteresseerd in de ontwikkelingen bij branchegenoot Vivat. Baeten herhaalde dat als die verzekeraar te koop komt te staan, hij zeker naar de mogelijkheden zal kijken.