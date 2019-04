Op de boerderij van Klaistow in het Oost-Duitse Beelitz is maandag het aspergeseizoen van start gegaan. Dat gebeurde op feestelijke wijze in aanwezigheid van een aspergekoningin en vrouwen die in tradiotionele werkkleding waren gestoken. Klaistow verzorgt traditiegetrouw de aftrap van het Duitse aspergeseizoen.