ASML zakt, Ahold klimt op lager Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met verlies begonnen. De andere Europese beurzen openden eveneens lager. Handelsspanningen en economische zorgen bleven boven de markt hangen. De beurshandel stond vooral in het teken van bedrijfsresultaten. Op het Damrak ging chipmachinemaker ASML onderuit na publicatie van de jaarcijfers. Een handelsbericht van supermarktconcern Ahold Delhaize viel wel in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de min op 503,82 punten. De MidKap zakte 0,7 procent tot 700,57 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

ASML verloor 4 procent bij de hoofdfondsen. De chipmachinemaker boekte in het vierde kwartaal meer omzet dan verwacht en realiseerde over het hele jaar een recordomzet van 10,9 miljard euro. Het bedrijf verwacht echter dat de omzet in het eerste kwartaal veel lager zal uitvallen dan in de afgelopen periode, mede door productieverstoringen na een brand bij een toeleverancier.

Ahold Delhaize won 2,8 procent. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern deed afgelopen kwartaal vooral in Nederland goede zaken, al liep het marktaandeel van de grootgrutter wel wat terug. In de VS, waar het concern het gros van zijn geld verdient, steeg de vergelijkbare omzet met 2,7 procent.