ASML verwacht forse omzetdaling

Chipmachinefabrikant ASML verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal veel lager zal uitvallen dan in de afgelopen periode, mede door productieverstoringen na een brand bij een toeleverancier. Het bedrijf rekent op een omzet van circa 2,1 miljard euro, tegen 3,1 miljard euro in het vierde kwartaal van 2018.

Volgens ASML heeft de brand begin december bij toeleverancier Prodrive, die onder meer elektrische componenten levert, een negatief effect van 300 miljoen euro op de opbrengsten. In het tweede kwartaal zal dit wel grotendeels zijn goedgemaakt. ASML had al gewaarschuwd dat deze kwestie zou leiden tot vertragingen bij de levering van machines.

De omzet in het afgelopen kwartaal viel hoger uit dan ASML en de markt hadden verwacht. ASML had aangegeven dat de omzet op circa 3 miljard euro zou uitkomen. De nettowinst bedroeg 788 miljoen euro, tegen 680 miljoen euro in het voorgaande kwartaal. De brutomarge kwam uit op 44,3 procent, wat wel lager is dan verwacht.

Over heel 2018 zette ASML een recordomzet in de boeken van 10,9 miljard euro, met een winst van 2,6 miljard euro. In 2017 was een omzet van 9 miljard euro en een nettowinst van 2 miljard euro te zien. Het concern uit Veldhoven gaf aan zijn dividend met 50 procent te willen verhogen tot 2,10 euro per aandeel.

In het afgelopen kwartaal ontving ASML vijf orders voor belangrijke EUV-chipmachines die meer dan 100 miljoen euro per stuk kosten en zo groot zijn als een bus. Daarmee kunnen chips volgens een nieuwe procedure nog kleiner en krachtiger worden gemaakt. Het bedrijf handhaafde zijn verwachting dat dit jaar dertig EUV-machines aan klanten worden geleverd.

In een toelichting zei topman Peter Wennink dat ASML in 2019 zijn omzet verder zal opvoeren, met een aanzienlijk sterkere tweede jaarhelft ten opzichte van de eerste helft. De winstmarge zal in de eerste helft lager uitvallen, maar tegen het einde van het jaar gaan stijgen.

Wennink wees verder op „enige onzekerheid” in het huidige marktklimaat, maar zei vertrouwen te hebben dat ASML zijn doelstellingen voor winst en omzet voor de langere termijn zal halen. De chipsector staat enigszins onder druk door sombere prognoses van bijvoorbeeld techgigant Apple. In 2020 wil ASML een omzet boeken van 13 miljard euro en in 2025 moet dat zelfs oplopen tot 15 miljard à 24 miljard euro, zo kondigde het bedrijf in november aan.