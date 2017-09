ASML leidt hogere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam wist donderdag voort te borduren op de winsten van een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de langverwachte belastingplannen van president Donald Trump positief werden ontvangen. Elders in Europa was sprake van een gemengd beeld.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 531,67 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 813,62 punten. Frankfurt steeg 0,1 procent, Parijs was vlak en Londen verloor 0,2 procent.

Chipmachinemaker ASML ging aan kop in de AEX met een plus van 1,4 procent. Grootste daler was levensmiddelenconcern Unilever met een min van 0,8 procent. Uitzender Randstad daalde 0,6 procent, na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Verzekeraar Aegon kampte met een adviesverlaging door Goldman Sachs en verloor 0,3 procent.

In de MidKap voerde groothandelsbedrijf Sligro de stijgers aan met een winst van 1,4 procent. Voedingsbedrijf Wessanen sloot de rij met een min van 1,5 procent. Verzekeraar ASR volgde met een min van 1,4 procent, na een negatief rapport van Goldman Sachs.

Air France-KLM won 0,4 procent. De toezichthouders in de Verenigde Staten en Brazilië zijn akkoord met de grote investeringen van Delta Air Lines en China Eastern in de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep. Daardoor kunnen de samenwerkingspartners volgens de planning op 3 oktober een aandelenbelang van 10 procent nemen in Air France-KLM.

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz (H&M) ruim 5 procent. De Zweedse kledingketen is in het afgelopen kwartaal op een lagere winst uitgekomen. Het bedrijf kwam met forse kortingsacties om voorraden weg te werken om ruimte te maken voor de najaarscollectie.

Ryanair daalde 1,5 procent in Dublin. De Ierse budgetmaatschappij misleidt volgens de Britse luchtvaartautoriteit klanten door vluchten te schrappen en gedupeerde passagiers onvoldoende alternatief te bieden. Ryanair schrapt vanaf november ook nog vluchten om de roosterproblemen onder controle te krijgen.

De euro was 1,1749 dollar waard, tegen 1,1745 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 51,95 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 57,53 dollar per vat.