ASML koopt activiteiten van failliet Mapper

Chipmachinefabrikant ASML neemt activiteiten van de failliete Delftse chipmachinefabrikant Mapper over. Dat werd maandag bekendgemaakt zonder dat van financiële details werden gegeven.

ASML krijgt nu de intellectuele eigendommen van Mapper in handen en gaat posities zoeken voor personeel van het bedrijf op de onderzoek- en ontwikkelingsafdeling en de productieafdeling. Het personeel blijft in eerste instantie in Delft en gaat daar aan de slag met ASML-projecten. Concreet zouden er zo’n 150 van de 200 medewerkers van Mapper over kunnen naar ASML.

De problemen bij Mapper ontstonden nadat een verwacht geldbedrag niet was binnengekomen. Het bedrijf werd eind december failliet verklaard. Mapper ontwikkelde chipmachines die, in tegenstelling tot die van concurrenten, werken op basis van elektronenstralen. De onderneming gold toen nog als een potentiële uitdager van het Veldhovense ASML.

Mapper Lithography is voortgekomen uit onderzoek aan de TU Delft en werd opgericht in 2000.