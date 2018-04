ASML hekkensluiter in AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs deed vrijdag een stapje terug. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het rood na het brede herstel een dag eerder. De beurshandel stond in het teken van de oplaaiende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China en het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de min op 539,07 punten. De MidKap zakte 0,5 procent tot 778,15 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in. De Londense FTSE daalde 0,1 procent.

Aan het handelsfront dreigt de Amerikaanse president Donald Trump om voor nog eens 100 miljard dollar aan importheffingen op te leggen op Chinese producten. Volgens Trump is zijn voorstel een antwoord op de „oneerlijke vergelding” van China op eerdere Amerikaanse heffingen.

Grootste daler in de AEX was chipmachinemaker ASML met een verlies van ruim 2 procent. Koploper was telecomconcern KPN met een winst van 1,2 procent. In de MidKap stond metalengroep AMG onderaan met een min van 2,5 procent. Vastgoedbedrijf Wereldhave voerde de stijgers aan met een plus van 0,4 procent.

Air France-KLM steeg een fractie. Air France kan maximaal 4,5 procent loonsverhoging bieden aan het personeel zonder in te teren op zijn concurrentiepositie. Dat zei Air-France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac in een radio-interview over de stakingen bij de Franse luchtvaartmaatschappij. De bonden zetten in op een loonsverhoging van 6 procent.

Op de lokale markt zakte DPA 1,7 procent. De detacheerder boekte in 2017 een hogere omzet en brutowinst. Het bedrijfsresultaat viel echter wat lager uit dan een jaar eerder. DPA had zijn jaarcijfers uitgesteld vanwege veranderingen in de organisatiestructuur. Volgens het bedrijf was er in de eerste twee maanden van 2018 een duidelijke groei van de omzet en marge te zien.

In Zürich daalde Roche 0,5 procent. De Zwitserse farmaceut heeft de overname van Flatiron Health afgerond. Roche betaalt circa 1,5 miljard euro voor Flatiron Health, een bedrijf dat is gespecialiseerd in op kanker gerichte registratietechnologie.

De euro was 1,2221 dollar waard, tegen 1,2224 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent in prijs tot 63,12 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 67,91 dollar per vat.