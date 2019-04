ASML en Vopak bovenaan groene AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine winst begonnen. De andere Europese beurzen openden gemengd. De beurshandel stond vooral in het teken van bedrijfsresultaten. Een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie bood daarbij enige steun aan de handel. Op het Damrak vielen de resultaten van ASML en Vopak in goede aarde.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de plus op 566,26 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 821,76 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt bleven vrijwel vlak. Londen daalde 0,3 procent.

Vopak klom 2,6 procent en was daarmee de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. Het tankopslagbedrijf behaalde afgelopen kwartaal meer winst en omzet. Het bedrijf sprak zelf van „sterke” financiële prestaties. ASML dikte 1,4 procent aan. De chipmachinemaker sloot het eerste kwartaal af met een omzet van 2,2 miljard euro. Daarmee presteerde het concern iets beter dan de gemiddelde verwachting.