ASML en Unilever houden AEX op het droge

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met winst gesloten. Daarmee was de beursgraadmeter een uitzondering in Europa, want de meeste grote beurzen sloten met verlies. De hoofdindex in Amsterdam kreeg een zetje van de winst van chipmachinefabrikant ASML. Kabel- en telecomconcern Altice verloor flink wegens een dreigende verlaging van de kredietwaardigheid en een adviesverlaging.

De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 563,28 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 845,55 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt werden verliezen tot 0,5 procent geleden.

ASML boekte in het vierde kwartaal van 2017 tegen de verwachtingen in meer omzet dan in de voorgaande periode en steeg daarop 5 procent. Voor 2018 verwacht ASML een verdere toename van de omzet en winstgevendheid. Daarnaast kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan van 2,5 miljard euro en de benoeming van Roger Dassen tot nieuwe financieel directeur.