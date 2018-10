ASML en Akzo stralen op groen Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen na de sterke koerswinsten op Wall Street. De beurshandel stond vooral in het teken van de kwartaalcijfers. Op het Damrak vielen de resultaten van ASML en AkzoNobel in de smaak bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1 procent in de plus op 531,67 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 750,07 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,3 procent.

ASML dikte 5,5 procent aan bij de hoofdfondsen. De chipmachinemaker boekte in het derde kwartaal meer omzet en winst dan een jaar eerder. AkzoNobel klom 3,5 procent. Het verfconcern wist afgelopen kwartaal meer geld te verdienen met de verkoop van zijn verven, ondanks een gedaalde omzet. Het bedrijf kondigde tevens aan tegen 2020 circa 200 miljoen euro aan kosten te willen besparen.