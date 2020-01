ASML daalt op lager Damrak

Het aandeel van chipmachinemaker ASML daalde woensdag op het Damrak na publicatie van de resultaten. De Amsterdamse aandelenbeurs stond daardoor licht in het rood. De andere Europese beurzen wonnen terrein na de verliesbeurt een dag eerder. De winsten bleven wel beperkt door de zorgen over een uitbraak van het coronavirus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 611,34 punten. De MidKap daalde een fractie tot 942,79 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,4 procent.

Prosus was de grootste daler in de AEX met een verlies van 2,6 procent tot 69,03 euro. Het Zuid-Afrikaanse media- en technologiebedrijf Naspers heeft 22 miljoen aandelen in de techinvesteerder van de hand gedaan. De stukken werden verkocht voor 67,50 euro per aandeel. Chemicaliëndistributeur IMCD voerde de stijgers aan met een winst van 1,1 procent.

ASML daalde 1,2 procent ondanks dat de chipmachinefabrikant zijn resultaten afgelopen jaar stevig wist op te krikken. Ook verwacht het bedrijf dat 2020 „wederom een jaar van groei” zal zijn. ASML kondigde tevens aan de komende jaren tot 6 miljard euro aan aandelen te willen inkopen.

In de MidKap stond SBM Offshore (min 1 procent) onderaan. Een klokkenluider heeft aangifte gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema van de oliedienstverlener wegens meineed tijdens een getuigenverhoor over een grote corruptiezaak die bij het Nederlandse bedrijf speelde. Kabel- en telecomconcern Altice Europe ging aan kop met een plus van 2,1 procent. Alfen klom 7 procent bij de kleinere bedrijven. De laadpalenfabrikant gaat een mini-elektriciteitsnetwerk leveren voor een biomassacentrale in Estland.

In Londen zakte Burberry 3,6 procent. Het Britse modemerk is positiever gestemd over de omzet in het lopende boekjaar, na goede prestaties in de feestdagenperiode. In Hongkong halveerde de verkoop echter in het afgelopen kwartaal als gevolg van de aanhoudende protesten.

De euro was 1,1077 dollar waard tegen 1,1094 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 57,98 dollar. Brentolie werd 0,6 procent goedkoper op 64,22 dollar per vat.