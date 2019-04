ASMI uitblinker op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een stap terug. Ook de andere Europese beurzen gingen omlaag. De handel stond opnieuw in het teken van de kwartaalresultaten van grote Europese bedrijven. Op het Damrak was chiptoeleverancier ASMI een uitblinker na een verhoging van de omzetprognose.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de min op 566,17 punten. De MidKap daalde ook 0,4 procent, tot 816,64 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

ASMI was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een koerswinst van bijna 7 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie is positiever geworden over de opbrengsten in het tweede kwartaal, na een sterk eerste kwartaal. De resultaten van Intertrust vielen niet in de smaak. De financieel dienstverlener was hekkensluiter met een verlies van 6,4 procent.

Bij de hoofdfondsen noteerde ING ex-dividend (min 3,2 procent). RELX won 0,2 procent. De informatieleverancier ligt naar eigen zeggen op koers om de doelen voor het jaar te halen. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (URW) daalde 0,6 procent na een handelsupdate.

In Frankfurt steeg Bayer 3,6 procent. De Duitse chemiereus zag de winst afgelopen kwartaal minder sterk dalen dan gevreesd. Maaltijdbestelbedrijf Delivery Hero won 4,9 procent na een verhoging van de omzetverwachting. De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia kelderde in Helsinki 9,8 procent na een zwak kwartaal.

In Parijs wonnen supermarktketen Carrefour en bandenmaker Michelin 3 en 1,4 procent na goed ontvangen omzetcijfers. Automaker PSA Peugeot Citroën, die afgelopen kwartaal minder auto’s verkocht, daalde 1,8 procent.

De Zwitserse bank UBS won 0,9 procent na meevallende cijfers. Sainsbury zakte 5,6 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern mag van de Britse toezichthouder niet fuseren met Walmart-dochter Asda.

De euro was 1,1145 dollar waard, tegen 1,1192 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 66,06 dollar. Brent steeg 0,8 procent in prijs tot 75,19 dollar per vat.