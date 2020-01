ASMI in trek op Damrak

Het aandeel ASMI was woensdag in trek op het Damrak na een positief handelsbericht van de chiptoeleverancier. De Europese beurzen begonnen overwegend licht hoger. Beleggers zijn vooral benieuwd naar de details van het fase 1-handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China, die later op de dag worden vrijgegeven. Berichten dat Washington niet van plan zou zijn om eerder opgelegde importtarieven op Chinese goederen terug te draaien, zorgden voor enige terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 611,95 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 938,19 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent. De Duitse DAX bleef vlak.

ASMI steeg ruim 7 procent bij de middelgrote bedrijven. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie was de omzet in het slotkwartaal van 2019 hoger dan voorzien en lagen de orders ver boven de eigen verwachting. ASMI wees onder meer op de beter dan verwachte marktomstandigheden in de chipsector.