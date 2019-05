Arrestaties om fraude ‘duurzame’ biodiesel

In Nederland zijn vier personen opgepakt op verdenking van fraude met biodiesel. Van hen zitten er nog twee vast, laat het Openbaar Ministerie weten. De arrestaties maken deel uit van een internationaal onderzoek naar gesjoemel, waarbij biodiesel ten onrechte als gecertificeerd duurzaam werd verhandeld.

De aanhoudingen waren eind vorige maand, gelijktijdig met doorzoekingen in het Verenigd Koninkrijk en België. In Nederland zijn bij invallen ook documenten en andere gegevensdragers meegenomen. Daarnaast is beslag gelegd op rekeningen en vastgoed.

Volgens een woordvoerster van het OM hebben bedrijven met de fraude waarschijnlijk "vele miljoenen euro’s" verdiend. Welke bedrijven in Nederland precies worden verdacht, kon ze nog niet zeggen. In het Verenigd Koninkrijk ligt onder andere de motorbrandstoffenleverancier Greenergy onder een vergrootglas, maakte het Britse Serious Fraud Office eerder al bekend.