Argwaan op de loer bij begin nieuwe ronde brexit-onderhandelingen

De onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zoeken dinsdag verder naar een handelsakkoord én naar onderling vertrouwen. Dat het de laatste maanden maar niet wil vlotten en Londen en Brussel het nog altijd erg oneens zijn over bijvoorbeeld hun toekomstige economische rivaliteit en over de visserij beloofde al niet veel goeds voor de nieuwe onderhandelingsronde. Maar ruzie over al gemaakte afspraken heeft het gesternte nog verslechterd.

De tijd dringt voor de EU en het VK om voor volgend jaar, als de Britten ook de facto de interne markt verlaten, een handelsakkoord te sluiten. Maant EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier Londen al langer tot haast, aan de vooravond van de nieuwe ronde keerde premier Boris Johnson de rollen plots om. Als er midden oktober geen akkoord is, moet het maar zonder, was zijn boodschap.

Dan moet Johnson in ieder geval niet terugkomen van het scheidingsverdrag dat de EU en het VK vorig jaar sloten, klonk het in Brussel. Dat Londen zou willen morrelen aan de afspraken over de grens met Ierland raakt het onderlinge vertrouwen, waarschuwde Barnier. En dat maakt onderhandelingen al gauw nog moeizamer.